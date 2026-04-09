2027 Hyundai Tucson tasarımı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Hyundai Tucson, "Sensuous Sportiness" anlayışını geride bırakarak daha sert ve maskülen çizgilerin hakim olduğu "Art of Steel" tasarım diline geçiş yapıyor.

Dikey konumlandırılan gündüz farları ve ince LED ışık imzası, aracın ön yüzünde iddialı bir duruş sergiliyor.

ART OF STEEL FELSEFESİ TUCSON'A UYARLANDI

Yeni nesilde daha dik bir ön profil ve düzleştirilmiş güçlü kaput yapısı dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Köşeli çamurluk formları, aracın SUV karakterini pekiştirerek daha geniş ve kalıplı görünmesini sağlıyor.

İÇ MEKANDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Kabin içerisinde 17 inçlik multimedya ekranı ile 9.9 inçlik dijital gösterge panelinden oluşan çift ekranlı bir düzen olacak.

Android tabanlı Pleos OS işletim sistemi sayesinde araç içinde akıllı telefon benzeri bir deneyim sunulacak.

Yeni Tucson'da hibrit altyapısının standart hale gelmesi ve şarj edilebilir versiyonun 100 kilometre elektrikli menzil sunması hedefleniyor.

Performans odaklı N versiyonunda ise 300 beygir gücü aşan dört tekerlekten çekişli hibrit bir sistem bekleniyor.

KÜRESEL TANITIM TARİHİ

Gelişmiş teknolojik donanımlara sahip olan yeni nesil modelin, 2026 yılının sonlarına doğru resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

Hyundai, bu yeni modelle birlikte özellikle hibrit SUV segmentindeki rekabeti üst seviyeye taşımak isteyecek.