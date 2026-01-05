2027 Ram TRX tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ram, SRT performans bölümünün dönüşüyle birlikte efsanevi pick-up modeli TRX'i 2027 model yılı için yeniden hayata geçirdi.

Kaputun altında yer alan 6.2 litrelik süperşarjlı V-8 motor, 777 beygir güç ve 680 pound-feet tork üreterek aracı 0'dan 60 mil hıza sadece 3,5 saniyede ulaştırıyor.

GELİŞMİŞ SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Arazi performansını artırmak amacıyla araçta geri tepme ve sıkıştırma oranlarını sürekli izleyen Bilstein e2 Blackhawk aktif adaptif amortisörler kullanılıyor.

Ön tarafta 13 inç, arkada ise 14 inç süspansiyon hareket mesafesi sunan model, 11,8 inçlik yerden yüksekliğiyle zorlu koşullara meydan okuyor.

Sadece Crew Cab ve Short Bed konfigürasyonuyla sunulan yeni TRX, Rebel modeline göre 8 inç daha geniş ve 2 inç daha yüksek bir gövdeye sahip.

İç mekanda ise masajlı koltuklar, 14,5 inçlik orta ekran, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 19 hoparlörlü ses sistemi standart olarak kullanıcılara sunuluyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Başlangıç fiyatı 102 bin 290 dolar olarak belirlenen 2027 Ram 1500 SRT TRX, 2026 yılının ikinci yarısında bayilerde satışa sunulacak.

Ayrıca karbon fiber detaylar ve özel jantlarla donatılmış "Bloodshot Night Edition" isimli özel bir versiyon da seriye dahil edilecek.