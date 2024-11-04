3 ülkeyi daha kapsıyor: İthal otomobillere ek gümrük vergisi geldi

AA & Ensonhaber

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları kapsamında düşük oranlı gümrük vergileri uyguluyor.

Ancak Türkiye'nin tercihli ticaret anlaşması bulunmadığı ülkelerden AB üzerinden Gümrük Birliği kapsamında Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile ülkeye düşük gümrük tarifeleri ile ihracat yapıldığı tespit edildi.

TÜRKİYE ALEYHİNE HAKSIZ TARİFE FARKI GİDERİLECEK

Türkiye aleyhine ortaya çıkan haksız tarife farklılığının giderilmesi amacıyla, daha önce Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillere yönelik yüzde 10'luk ek mali yükümlülük uygulaması başlatılmıştı.

Yayınlanan yeni karar ile bu uygulama, ilgili ülkelerin yanı sıra Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli olarak A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üzerinden ithalatı yapılacak konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobiller için de geçerli olacak.

Ülke bazında genişletilen ek mali yükümlülük kararı, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek bu karar, Türkiye'nin ithalat düzenlemelerinde yerel üreticiyi koruma amacını taşıyor.

Özellikle otomobil sektöründe ithalat maliyetlerini artıracak olan bu uygulamanın satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor.