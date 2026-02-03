5 kapılı Suzuki Jimny izdihamı: Çekilişle yeniden satışa çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suzuki, Japonya'da aşırı talep nedeniyle sipariş alımını durdurduğu 5 kapılı Jimny modeli için satış sürecini 30 Ocak 2026 itibarıyla yeniden başlattı.

Marka, sınırlı stok durumu ve yüksek ilgi sebebiyle oluşabilecek adaletsizliğin önüne geçmek amacıyla bu kez çekiliş sistemini devreye soktu.

2026 model yılı için yenilenen araçta, çarpışma önleme kabiliyetini artıran Brake Support II sistemi ve standart şerit takip asistanı gibi önemli güvenlik donanımları bulunuyor.

Ayrıca gösterge paneli modern bir renkli LCD ekranla değiştirilirken, 4 ileri otomatik vitesli versiyonlara adaptif hız sabitleyici özelliği eklendi.

TESLİMAT SIRASI ÇEKİLİŞLE BELİRLENECEK

Suzuki bayileri, teslimat sırasını belirlemek üzere 30 Ocak ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasında başvuru kabul edecek.

Daha önce dört günde 50 bin sipariş alan modelin yeni sahipleri, başvuru sırasına göre değil noter huzurunda yapılacak kura ile seçilecek.

YENİ FİYAT VE RENK SEÇENEKLERİ

Aracın tavsiye edilen satış fiyatı yaklaşık 1.780 dolarlık bir artışla 2 milyon 926 bin yen (18 bin 800 dolar) seviyesine yükseltildi.

Renk paletine Granit Gri Metalik seçeneğinin eklendiği seride, manuel ve otomatik vitesli versiyonlar aynı fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.