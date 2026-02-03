Tesla'nın sürücüsüz araç verileri şaşırttı: İnsanlardan 9 kat daha fazla kaza yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla'nın büyük umutlarla başlattığı robotaksi programı, açıklanan son kaza verileriyle birlikte güvenlik endişelerinin odağı haline geldi.

NHTSA raporları ve şirketin kazanç açıklamaları karşılaştırıldığında, otonom araçların insan sürücülere kıyasla endişe verici bir kaza oranına sahip olduğu görülüyor.

KORKUTAN KAZA İSTATİSTİKLERİ

Temmuz ve Kasım 2025 tarihleri arasında Teksas'ta dokuz farklı kaza rapor edilirken veriler, Tesla araçlarının her 88 bin kilometrede bir kaza yaptığını gösteriyor.

İnsan sürücülerin ortalama 800 bin kilometrede bir kaza yaptığı göz önüne alındığında, robotaksilerin insanlardan yaklaşık 9 kat daha başarısız bir performans sergilediği anlaşılıyor.

GÜVENLİK SÜRÜCÜSÜNE RAĞMEN BAŞARISIZ

Bu verileri daha da çarpıcı kılan detay, kaza yapan araçların tümünde anında müdahaleye hazır bir güvenlik operatörünün bulunuyor olmasıydı.

Tamamen sürücüsüz ve insan desteği olmadan hizmet veren rakip Waymo ise milyonlarca kilometrelik sürüşte çok daha güvenli istatistikler sunarak Tesla'yı geride bırakıyor.

Tesla kaza raporlarındaki kritik detayları ticari gizlilik gerekçesiyle sansürlerken, Waymo gibi rakipler yaşanan olayları en ince ayrıntısına kadar şeffaf bir şekilde açıklıyor.

Uzmanlar, şirketin bu alanda ciddiye alınması için hem güvenlik sicilini düzeltmesi hem de Austin yollarında yaşananlar konusunda dürüst olması gerektiğini vurguluyor.