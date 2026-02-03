Yeni Mercedes S-Serisi Avrupa'da ön siparişe açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes-Benz, lüks sedan sınıfındaki lider modeli S-Serisi'ni şimdiye kadar gördüğü en kapsamlı güncelleme paketiyle yeniden tanıttı.

Alman üretici, aracın yarısından fazlasının yenilendiğini belirterek bu operasyonun sıradan bir makyajdan çok daha fazlası olduğunu vurguluyor.

AHŞABA VEDA EKRANLARA MERHABA

Dış tasarımda yüzde 20 büyüyen aydınlatmalı ızgara ve yıldız temalı farlar dikkat çekerken, iç mekanda geleneksel ahşap kaplamaların yerini deri yüzeyler ve dev ekranlar alıyor.

Ön konsolda sürücü ve yolcu için toplamda üç ekran bulunurken, fiziksel tuşlara geri dönülen yeni direksiyon simidi ve dijital kontrollü havalandırma menfezleri, kabindeki modern havayı destekliyor.

YAPAY ZEKA VE KONFOR TEKNOLOJİLERİ

ChatGPT-4o altyapısını kullanan MBUX Sanal Asistan, araç içi etkileşimi güçlendirirken arka koltuk yolcuları için kameralı ve daha büyük eğlence ekranları sunuluyor.

Konfor tarafında ise ısıtmalı ön emniyet kemerleri ve 39 hoparlöre kadar çıkabilen Burmester ses sistemi gibi üst düzey detaylar yer alıyor.

KAPUTUN ALTINDA V8 GÜCÜ

Motor seçeneklerinde en büyük sürprizi, 530 beygir güç ve 750 Nm tork üreten yeni düz kranklı V8 motora sahip S 580 4Matic modeli yapıyor.

Ayrıca 118 kilometreye kadar elektrikli menzil sunan şarj edilebilir hibrit versiyonlar ve manevra kabiliyetini artıran arka aks yönlendirme sistemi de yeni S-Serisi'nin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

AVRUPA'DA ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, şu andan itibaren Avrupa'da siparişe açıldı. Fiyatlar S 350 d 4Matic ile 121 bin 356 euro seviyesinden başlarken, mevcut modellerin ülkemizdeki satış fiyatı 20 milyon TL seviyesinde.