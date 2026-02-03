Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıla hızlı başladı: Satışlarda yüzde 10'a yakın artış var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı, yeni yıla büyüme ile başladı.

Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,14 artışla 61 bin 55 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,56 artışla 14 bin 307 adede ulaştı.

SUV MODELLERİNİN ZİRVEDEKİ YERİ SAĞLAM

Pazarın yüzde 83,7'sini vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentindeki araçlar oluşturdu.

Tüketicilerin gövde tipi tercihlerinde ise SUV modeller yüzde 60,3 pay ile açık ara liderliğini korudu.

SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12 bin 966 satışla sedan, yüzde 18,3 pay ve 11 bin 152 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA OLAN İLGİ KATLANDI

Benzinli otomobiller satışlarda birinci sırayı alırken, 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışlarında yüzde 87,4'lük dikkat çekici bir artış yaşandı.

Hibrit otomobiller ise pazarın yüzde 30,7'sini oluşturarak en çok tercih edilen ikinci motor tipi oldu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak pazardan yüzde 27,9 pay alırken 1400-1600 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9,1 artarak yüzde 22,4 paya ulaştı.

1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 20,8 azalarak yüzde 0,4 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları ise yüzde 51,9 düşüşle yüzde 0,1 pay aldı.

OTOMATİK VİTES HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

Kullanıcı konforuna yönelik tercihlerde otomatik şanzımanlı araçlar yüzde 97,4 gibi ezici bir oranla pazarın tamamına yakınına hakim oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise van gövde tipi yüzde 73,7 pay ile en çok tercih edilen ticari araç olarak kayıtlara geçti.