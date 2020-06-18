Hyundai'nin pick-up modeli Santa Cruz görüntülendi

Hyundai'nin yıl sonuna doğru tanıtacağı pick-up modeli Santa Cruz, bu sefer daha az kamuflajlı haliyle ortaya çıktı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin yıl sonuna doğru tanıtacağı pick-up modeli Santa Cruz'un, geçtiğimiz günlerde bilgisayar ortamında oluşturulan tasarım görüntülerini sizlerle paylaşmıştık.

Daha sonra ortaya çıkan bir Santa Cruz prototipi, halka açık yolda ağır kamuflajlı gövdesiyle objektiflere takılmıştı. Ancak o görüntülerden araç hakkında bilgi vermek oldukça zordu.

Yeni ortaya çıkan fotoğraflar ise, Santa Cruz'u bugüne kadarki en net şekliyle bizlere gösteriyor.

TASARIM

Bu ön ızgara Hyundai'nin Palisade, yeni Santa Fe ve Venue gibi modellerinde kullandığı tasarımı benimsemiş görünüyor. Ayrıca ön ızgaranın boyutu da bir hayli büyük tutulmuş.

Bu da aracın kaslı görünümünü destekleyen bir tasarım detayı olarak göze çarpıyor.

Araca profilden bakarsak da omuz çizgisinin arkaya doğru yükseldiğini, camların da arkaya doğru küçüldüğünü görüyoruz. Bu da aracın fazla köşeli ve standart bir pick-up gibi görünmesinin önüne geçmiş diyebiliriz.

Arkada ise kamuflaj miktarı ön kısma göre daha fazla olduğundan, arka kısım için pek bir yorum yapma şansımız yok.

ÜRETİMİ YIL BAŞINDA YAPILABİLİR

Hyundai'nin pick-up modeli Santa Cruz, her ne kadar yıl sonunda tanıtılacak olsa da asıl üretimin 2021'in ilk aylarında başlaması bekleniyor.

Aracın Avrupa'ya gelip gelmeyeceği ve gelirse hangi motor seçenekleriyle geleceği konusunda da henüz net bir bilgi yok.

SANTA CRUZ DİJİTAL GÖRSELLERİ

Casus fotoğraflardan yola çıkarak Santa Cruz modelinin bilgisayar ortamında oluşturulan görüntüleri ise şu şekildeydi: