6 milyon TL'lik BMW i5 M60 Touring Türkiye'de satışa sunuldu BMW, elektrikli station wagon modeli i5 M60 Touring'i Türkiye'ye getirdi. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Ülkemizdeki station wagon tutkunlarını memnun edecek bir hamle, Alman otomobil devi BMW tarafından geldi.

Şirket, elektrikli station wagon modeli i5 M60 Touring'i Türkiye'de satışa sunduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, bu lüks otomobili satın almak isteyenlerin biraz para harcamaları gerekecek.

i5 M60 Touring, orijinal i5 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Çok sert hatlara sahip bir araçta böbrek ızgarası ve LED destekli farlarla karşılaşıyoruz.

Aracın arkasında, BMW'nin yeni nesil otomobillerinde tercih ettiği aydınlatma tasarımı yer alıyor.

Tam dijital gösterge ekranı ile aynı panele yerleştirilen devasa bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobil, "M Serisi" için dizayn edilen tasarım detaylarına da sahip.

Teknik detaylar

BMW i5'in station wagon modelinin ön ve arka akslarına yerleştirilen iki elektrik motoru, 601 beygir güç ve 800 Nm tork üretebiliyor.

Otomobilin menzili 500 kilometreye kadar uzanıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede gerçekleştirebiliyor. Aracın maksimum hızı 230 km/s olarak açıklandı..

BMW i5 M60 Touring modelinin Türkiye fiyatı 6 milyon 619 bin 200 TL olarak açıklandı.