950 km menzil: Leapmotor C10 REEV Avrupa'ya geliyor

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Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, C10 modelinin menzil arttırıcı versiyonu C10 REEV'i ocak ayında Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtacak.

C10 REEV, elektrikli motor ve içten yanmalı motor kombinasyonuyla 1.000 kilometreye kadar menzil sunuyor.

C10 REEV'İN ÖZELLİKLERİ

C10 REEV, 1.5 litrelik içten yanmalı motor ve 215 beygir gücünde elektrikli motorla donatılmış. 28.4 kWh kapasiteli batarya, WLTP verilerine göre 145 km menzil sağlıyor.

İçten yanmalı motor devreye girdiğinde ise toplam menzil 950 kilometreye kadar çıkıyor.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

C10 REEV, standart hibrit modellerden farklı olarak tamamen elektrikli olarak çalışıyor.

İçten yanmalı motor, sadece bataryayı şarj etmek için kullanılıyor. Bu sayede, C10 REEV 100 kilometrede sadece 0,4 litre yakıt tüketiyor.

C10 REEV, DC hızlı şarj ile 18 dakikada 72,5 km menzil kazanabiliyor. Leapmotor C10 REEV, 2025 yılında Avrupa'da satışa sunulacak.