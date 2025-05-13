ABD'de elektrikli araç teşvikleri tehlikede: Yeni yasa teklifi sunuldu

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ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi üyeler, sıfır emisyonlu araçlara yönelik vergi teşviklerini sona erdirmeyi amaçlayan kapsamlı bir vergi reformu tasarısı sundu.

Bu teklif, elektrikli araç (EV) üretimini ve tüketimini teşvik etmek için uygulanan 7 bin 500 dolarlık yeni araç ve 4 bin dolarlık kullanılmış araç vergi kredisinin 31 Aralık itibarıyla kaldırılmasını öngörüyor.

YASA TEKLİFİ HANGİ TEŞVİKLERİ SONA ERDİRİYOR

Cumhuriyetçilerin sunduğu yasa teklifine göre, elektrikli araçlar için geçerli olan 7 bin 500 dolarlık yeni araç ve 4 bin dolarlık kullanılmış araç vergi kredisi 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kalkacak.

Ancak, henüz 200 bin elektrikli araç satmamış olan otomobil üreticileri için yeni araç kredisi bir yıl daha devam edecek ve tasarı Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi’nde görüşülecek.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BU TEKLİFİ SERTÇE ELEŞTİRDİ

ABD Elektrikli Sürücü Taşımacılığı Derneği Başkanı Genevieve Cullen, teklifi sert bir dille eleştirerek, elektrifikasyona yapılan federal yatırımın kaldırılmasının ABD’nin enerji inovasyonundaki liderliğini terk etmek anlamına geleceğini belirtti.

Cullen, bu adımın dar görüşlü ve felaketle sonuçlanabilecek bir hamle olduğunu ve Çin gibi ülkelerin pazarda avantaj kazanmasına yol açabileceğini savundu.

Bu tür bir düzenlemenin ABD’nin üretim kapasitesi ile istihdamını tehdit edeceği belirtilirken, ABD Hazinesi'nin yalnızca 2024 yılında elektrikli araç satışları için 2 milyar dolardan fazla vergi iadesi sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Sektör temsilcileri, teşviklerin kaldırılmasının ABD'nin küresel rekabet gücünü zayıflatacağını düşünüyor.