ABD'den Türkiye'ye geliyor: İşte Ford F-150, Bronco ve Edge fiyatları

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Ford, Amerika'daki popüler modellerini Türkiye pazarına getirme planlarını açıklamıştı ve nihayet bu araçların fiyatları da belli oldu.

F-150, Bronco Sport ve Edge modelleriyle Türkiye pazarında iddialı bir oyuncu olmaya hazırlanan Ford, özellikle SUV segmentinde rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

HANGİ MODELLER TÜRKİYE'YE GELECEK

Türkiye'ye gelecek olan modeller arasında Meksika'da üretilen Bronco Sport, ABD'de üretilen F-150 ve Kanada'da üretilen Edge modelleri bulunuyor.

2025 yılında da Avrupa'da üretilen elektrikli modeller olan Explorer ve Capri'nin ülkemizde satışa sunulacağı belirtildi.

Ayrıca Puma ve Afrika'da üretilen Ford Ranger Raptor da gelecek aylarda ülkemizde satışa sunulacak.

TÜRKİYE FİYATLARI

F-150 - 5.400.000 TL

Bronco Sport Big Bend - 2.950.000 TL

Bronco Sport Outer Banks - 3.550.000 TL

Edge SEL - 3.950.000 TL

Edge Titanium - 4.650.000 TL