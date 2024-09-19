AB'de ağustosta yeni otomobil satışları alarm verdi Avrupa'da otomobil satışlarındaki düşüş ağustos verilerine de yansıdı. Otomobil üreticilerini etkileyen bu tablo giderek olumsuz bir yöne doğru evriliyor.

AA

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verileri açıklandı.

AB pazarında yeni otomobil satışı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 643 bin 637'ye indi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının hızlı gerilemesi dikkat çekti.

OTOMOBİL SATIŞININ YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DAĞITIMI

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,1'i benzinli, yüzde 31,3'ü hibrit, yüzde 14,4'ü elektrikli, yüzde 11,2'si dizel, yüzde 7,1'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN SATIŞTAKİ PAYI

Geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 21 seviyesindeydi. Elektrikli otomobil satışlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 düşerek 92 bin 627 adet olarak gerçekleşmesi dikkati çekti.

ALMANYA'DA OTOMOBİL SATIŞLARI AZALDI

Yeni otomobil satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 27,8, Fransa'da yüzde 24,3, İtalya'da yüzde 13,4 ve İspanya'da yüzde 6,5 azaldı.

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AVRUPA'DAKİ 8 AYLIK OTOMOBİL SATIŞLARI

Öte yandan, ocak-ağustos döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 7 milyon 180 bin 492'ye ulaştı.

EN FAZLA YENİ OTOMOBİL SATIŞI VOLKSWAGEN GRUBUNA AİT

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 179 bin 41 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 92 bin 667 otomobil sattı.

Renault Grubu, 64 bin 392 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 56 bin 450 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.

Verilerin ardından Avrupa otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlara olan talebin azalmasına karşı acil eylem çağrısında bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ"

ACEA'dan yapılan açıklamada, "AB'de elektrikli otomobillerin pazar payının sürekli olarak küçülme eğilimi, endüstri ve politika yapıcılara son derece endişe verici bir mesaj gönderiyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)