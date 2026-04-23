AB'de otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 4 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, AB'de binek otomobil satışları ocak-mart döneminde 2,82 milyon adede ulaştı.

İngiltere'yi de kapsayan daha geniş Avrupa pazarında ise toplam satışlar yüzde 4,1 artarak 3,52 milyon barajını aştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BÜYÜMEYE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Tamamen elektrikli araç tescilleri, yıllık bazda yüzde 32,5 artarak 546 bin 937 adede çıktı ve yeni otomobil satışlarının yüzde 19,4'ünü oluşturdu.

İtalya yüzde 65,7'lik bataryalı araç satış artışıyla dikkat çekerken, onu yüzde 41,6 ile İspanya ve yüzde 41,3 ile Almanya takip etti.

HİBRİT MODELLER PAZARIN ZİRVESİNDE

Hibrit elektrikli araçlar, toplam satışlardan aldığı yüzde 38,6'lık pay ile Avrupa pazarındaki hakimiyetini sürdürmeyi başardı.

Bu segmentteki kayıtlar yüzde 12,8 artışla 1,08 milyon adede çıkarken, şarj edilebilir hibrit araç satışları da yüzde 29,7 büyüyerek 268 bin 344 seviyesine geldi.

BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLARDA KESKİN DÜŞÜŞ

Çevreci modellerdeki bu güçlü yükselişe karşılık, içten yanmalı geleneksel araçların pazar payı hızla erimeye devam ediyor.

Benzinli araç kayıtları yüzde 18,2 azalarak yüzde 22,6 pazar payına gerilerken, dizel araçların payı yüzde 15,7 düşüşle sadece yüzde 7,7'de kaldı.

İTALYA VE İSPANYA ÖN PLANA ÇIKTI

Avrupa'nın en önemli pazarları arasında İtalya yüzde 9,2, İspanya ise yüzde 7,6 ile en güçlü genel otomobil satış büyümesini kaydeden ülkeler olarak öne çıktı.

Yalnızca mart ayındaki toplam otomobil satışları ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 artarak 1,15 milyon adede ulaştı.