AB'de yeni otomobil satışları arttı: İşte zirvedeki markalar

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 914 bin 680 adede ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre, Volkswagen Grubu ayın en çok satış yapan üreticisi oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 39 ARTTI

Temmuz ayında en dikkat çekici büyüme, yıllık bazda yüzde 39,1 artarak 142 bin 699 adede ulaşan elektrikli otomobil satışlarında yaşandı.

Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 59,8'e ulaşarak pazarın yarıdan fazlasını oluşturdu.

ÜRETİCİLER BAZINDA LİDER VOLKSWAGEN

Temmuz ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 262 bin 69 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Onu 135 bin 992 satışla Stellantis Grubu ve 96 bin 943 satışla Renault Grubu izledi.