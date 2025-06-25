AB'de yeni otomobil satışları mayısta yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Mayıs 2025 dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Veriler, elektrikli ve hibrit araçların pazardaki yükselişinin hız kesmeden devam ettiğini gösterdi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLER PAZARIN YARISINDAN FAZLASINI OLUŞTURDU

Mayıs ayında AB pazarında yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 926 bin 582'ye ulaştı. Bu satışların yüzde 58,9'unu tam elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit modeller oluşturdu.

Özellikle tam elektrikli otomobil satışları mayısta, yıllık bazda yüzde 25 artarak 142 bin 776'ya ulaştı ve yüzde 15,4'lük pazar payı elde etti. Hibritler ise yüzde 34,1'lik payla en çok tercih edilen motor tipi oldu.

MARKALAR BAZINDA LİDER VOLKSWAGEN GRUBU

Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 263 bin 787 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Volkswagen Grubu, bu başarısıyla pazar liderliğini korudu.

Onu, Peugeot, Fiat ve Citroen gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu 150 bin 310 satışla ikinci sırada takip etti. Renault Grubu ise 102 bin 39 yeni otomobil satarak üçüncü sırada yer aldı.