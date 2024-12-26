Alfa Romeo fren arızası nedeniyle 2 bin aracı geri çağırıyor

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Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio modellerinde fren arızasına yol açabilecek bir sorun nedeniyle ABD'de 2 bin 021 aracı geri çağırıyor.

Sorun, fren pedalı ve fren güçlendiricisi arasındaki bağlantının gevşek olması nedeniyle oluşuyor.

FRENLERİN TAMAMEN ARIZALANMA RİSKİ

Alfa Romeo, fren pedalı ve fren güçlendiricisi arasındaki bağlantının sürüş sırasında kopabileceğini ve bunun frenlerin tamamen devre dışı kalmasına neden olabileceğini açıkladı.

Bu durumda, sürücüler aracı durdurmak için sadece elektronik park frenini kullanabilecekler.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma, 30 Mayıs 2019 ile 6 Şubat 2020 tarihleri arasında üretilen Giulia modelleri ve 23 Mayıs 2019 ile 20 Aralık 2019 tarihleri arasında üretilen Stelvio modellerini kapsıyor.

SORUNUN NEDENİ

Alfa Romeo, sorunun üretim sırasında yanlış hizalanmış bir vidalama istasyonundan kaynaklandığını belirtti.

Bu durum, fren pedalı ve fren güçlendiricisi arasındaki bağlantının gevşek olmasına neden olabiliyor.

Alfa Romeo, araç sahiplerine fren sisteminde alışılmadık bir ses veya dengesiz bir fren pedalı gibi belirtiler fark etmeleri durumunda dikkatli olmaları ve aracı servise götürmeleri konusunda uyarıda bulundu.

ÜCRETSİZ ONARIM

Alfa Romeo, geri çağırma kapsamındaki araçların fren güçlendiricisini ücretsiz olarak değiştirecek. Araç sahiplerine, Şubat 2025'ten itibaren bildirim yapılacak.