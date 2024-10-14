Alfa Romeo, hibrit modeli Junior Ibrida'yı Paris'te tanıtacak

AA & Ensonhaber

Alfa Romeo, Paris Otomobil Fuarı'nda en yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Junior'ın hibrit versiyonu olan Junior Speciale Ibrida'yı dünya genelinde ilk kez burada sergileyecek.

136 beygir gücündeki bu hibrit araç, 156 beygirlik elektrik motorla da sunulacak ve estetik ve performansı bir araya getirecek.

Otomobil, 1,2 litrelik 3 silindirli miller çevrim motoru ve 48V hibrit VGT (Değişken Geometrili Turbo) sistemi ile yüksek yakıt verimliliği sağlıyor.

Elektrikli sürüş özelliği, özellikle şehir içinde sessiz ve verimli bir deneyim sunarken, aracın sportif tasarımı çift egzoz borusu, 18 inç alaşım jantlar ve Alcantara döşemeli Sabelt koltuklarla vurgulanıyor.

ALFA ROMEO JUNIOR 280 VELOCE MODELİ DE SERGİLENECEK

Fuarda sergilenecek bir diğer dikkat çekici model ise Alfa Romeo Junior 280 Veloce olacak.

Toplam 280 beygir gücündeki bu kompakt spor otomobil, üstün yol tutuşu ve sürüş dinamikleriyle öne çıkıyor.

Elektrikli motoru ve TorSen sınırlı kaymalı diferansiyel sayesinde hem şehir içinde hem de açık yollarda yüksek performans sağlıyor.

4 metrelik uzunluğu ve 10,5 metrelik dönüş çapı ile şehir içi kullanıma uygun olan model, 400 litrelik geniş bagaj kapasitesi ile pratiklik sunarken, şarj sürelerinin kısa olması ve kompakt lityum-iyon akülerle daha hafif bir yapı sunuyor.

Alfa Romeo 33 Stradale ise sınırlı sayıda üretilen ve yalnızca 33 adetle sınırlandırılan el yapımı bir model olarak fuarın ilgi odağı olacak.

1967'de piyasaya sürülen orijinal 33 Stradale'nin modern yorumu olan bu araç, hem tasarım hem de teknolojik açıdan benzersiz bir denge sunuyor.

Estetik açıdan zarif hatlarıyla dikkat çeken 33 Stradale, minimalist bir iç tasarıma sahip olup, teknolojiyi sadelikle buluşturuyor. Araç, Alfa Romeo'nun sanat ve mühendislik alanındaki yenilikçi vizyonunu yansıtıyor.