AA & Ensonhaber

Alfa Romeo'nun yeni kompakt modeli Junior, "Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülüne aday gösterilerek büyük bir başarıya imza attı.

İtalyan otomobil üreticisinin iddialı modeli, sportif tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve sunduğu farklı motor seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

JUNIOR, GÖZ KAMAŞTIRICI ÖZELLİKLERLE GELİYOR

Alfa Romeo Junior, markanın sportif mirasını modern bir yorumla sunan bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Giulietta ve Mito modellerinin hayranlarını da cezbetmeyi hedefleyen Junior, yeni nesil kullanıcıların beklentilerini karşılayacak özelliklerle donatıldı.

Konfor, bağlanabilirlik ve sürüş dinamikleri alanlarında ileri teknolojiler sunan Junior, aynı zamanda 400 litrelik bagaj kapasitesiyle de rakipleri arasında iddialı bir konuma sahip.

PERFORMANS VE VERİMLİLİK BİR ARADA

Alfa Romeo Junior, farklı motor seçenekleriyle kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor.

136 beygir güç üreten 48V hibrit değişken geometrili turbo (VGT) motor ve opsiyonel dört tekerlekten çekiş sistemi (Q4), performans ve verimlilik arayanlar için ideal bir seçenek.

Ayrıca 156 beygir güç ve 410 kilometre menzil sunan "ELETTRICA" versiyonu, elektrikli otomobil tutkunlarına hitap ediyor.

Markanın sportif DNA'sını yansıtan "VELOCE" versiyonu ise 280 beygirlik güçlü motoru ile adrenalin tutkunlarını cezbediyor.

ÖDÜL TÖRENİ 10 OCAK'TA

Alfa Romeo Junior, "Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülünü kazanıp kazanamayacağını 10 Ocak 2025'te öğrenecek.

Brüksel Uluslararası Motor Show'da düzenlenecek törende, 23 ülkeden 60 otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenen finalistler arasından kazanan açıklanacak.

YILIN OTOMOBİLİ 2025 FİNALİSTLERİ

İşte "Yılın Otomobili 2025" ödülüne aday gösterilen 7 model:

Alfa Romeo Junior

Citroen C3/e-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5