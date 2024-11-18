Alfa Romeo Junior, hibrit ve elektrikli seçenekleriyle Türkiye'de satışta

Haber Merkezi

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, geçtiğimiz aylarda tanıttığı B-SUV modeli Junior'ın hibrit ve elektrikli versiyonlarını Türkiye'de satışa sundu.

Markanın açıkladığı fiyat listesi, Junior'ın Türkiye pazarında iddialı bir konuma yerleşeceğinin sinyallerini veriyor.

FİYATLAR VE ÖZELLİKLER

Junior'ın hibrit ve elektrikli modelleri, tasarım açısından orijinal modelle aynı çizgileri taşıyor.

Parçalı far tasarımı ve iri ön ızgara, aracın dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor. Arka kısımda ise şık bir tampon ve modern arka aydınlatma tasarımı göze çarpıyor.

İç mekanda ise sürücü odaklı bir kokpit tasarımı hakim. 10.25 inç boyutunda gösterge ekranı ve aynı boyuttaki bilgi-eğlence ekranı, teknolojik ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Fiyatlar ise şu şekilde:

156 HP, Elektrikli Elettrica, Otomatik 1.549.900 TL

156 HP, Elektrikli Elettrica Speciale, Otomatik 1.699.900 TL

1.2L 136 HP, Hibrit Ibrida, Otomatik 1.649.900 TL

1.2L 136 HP, Hibrit Ibrida Speciale, Otomatik 1.849.900 TL

Alfa Romeo Junior, elektrikli ve hibrit motor seçenekleri, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle Türkiye pazarında rekabetçi bir konuma yerleşmeyi hedefliyor.

Özellikle elektrikli modelin başlangıç fiyatı, segmentindeki diğer rakiplerine kıyasla oldukça iddialı görünüyor.