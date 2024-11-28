Alfa Romeo, yeni bağlantılı araç teknolojisini tanıttı

AA & Ensonhaber

Alfa Romeo, bağlantılı araç teknolojileri alanında yaptığı atılımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Markanın en yeni teknolojisi olan Alfa Romeo Link, sürücülere araçlarıyla daha önce hiç olmadığı kadar bağlantıda kalma imkanı sunuyor.

Bu yenilikçi sistem, Tonale ve Junior modellerinde standart olarak sunulacak.

ALFA ROMEO LINK İLE ARAÇ BİLGİLERİ HER ZAMAN ELİNİZİN ALTINDA

Alfa Romeo Link uygulaması, akıllı telefonlar üzerinden araçla etkileşim kurmayı sağlıyor. Uygulama üzerinden araç sahipleri, kapıların kilit durumu, el freni konumu, yakıt ve batarya seviyeleri, lastik basıncı ve akü durumu gibi önemli bilgilere anında erişebiliyor.

Ayrıca, aracın çekilmesi durumunda sürücüye anında bildirim gönderiliyor, böylece aracın güvenliği her zaman kontrol altında tutulabiliyor.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Alfa Romeo Link, sadece araç bilgilerini takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda sürüş güvenliğini de artırmaya yardımcı oluyor.

Sistem, kazaya eğilimli noktalara yaklaşıldığında canlı bildirimlerle sürücüleri uyararak olası tehlikelerin önüne geçmeye çalışıyor.

Ayrıca, acil durum yardımı özelliği sayesinde kaza anında otomatik olarak devreye girerek ambulans yönlendirmesi yapabiliyor ve talep edilmesi durumunda acil yol yardımı sağlıyor.

Alfa Romeo Link uygulaması, servis randevusu almayı ve bakım süreçlerini planlamayı da kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar, uygulama üzerinden diledikleri zaman servis randevusu alabilir ve araçlarının bakım geçmişini takip edebilirler.

Bunun yanı sıra, Alfa Romeo Link, sürüş verilerini analiz ederek kullanıcıların sürüş performansını artırmaya yönelik önerilerde bulunuyor.

Alfa Romeo Link teknolojisi, Tonale ve Junior modelleri için Alfa Romeo bayilerinden 4 bin 625 liraya temin edilebiliyor.