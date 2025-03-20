Alfa Romeo'dan geri adım: Yeni Giulia benzinli motorla geliyor

Haber Merkezi

Alfa Romeo, elektrikli araç (EV) pazarına geçiş planlarında beklenmedik bir değişiklik yaparak, hayranlarını sevindiren bir karar aldı.

2027 yılına kadar tamamen elektrikli modellere geçmeyi hedefleyen İtalyan marka, geleneksel içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek.

Yeni nesil Stelvio ve Giulia modelleri, başlangıçta planlandığı gibi sadece elektrikli versiyonlarla değil, aynı zamanda benzinli hibrit güç üniteleriyle de satışa sunulacak.

STELVIO ÖNCÜLÜK EDİYOR, GIULIA TAKİP EDİYOR

Alfa Romeo ve Maserati CEO'su Santo Ficili'nin LinkedIn paylaşımıyla doğrulanan bu değişiklik, ilk olarak Stelvio modelinde hayata geçirilecek.

Tamamen yenilenen SUV, bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak, ancak satışlar 2026'da başlayacak.

Giulia modeli ise Stelvio'dan kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Her iki araç da İtalya'da üretilecek ve STLA Large platformunda yükselecek.

Bu platform, yeni Dodge Charger ile de paylaşıldığı için, motor seçenekleri konusunda benzerlikler bekleniyor.

Giulia ve Stelvio modellerinde, Dodge Charger'da da kullanılan çift turbolu, 3.0 litrelik "Hurricane" motorun kullanılması bekleniyor.

Sıralı altı silindirli bu motor, Charger Sixpack'te 420 veya 550 beygir gücüyle sunuluyor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle destekleniyor.

Ram 1500'de de kullanılan bu motorun tork çıkışı ise 636 ila 706 Nm arasında değişiyor. Alfa Romeo'nun bu güçlü motoru tercih etmesi, performans tutkunlarını memnun edecek gibi görünüyor.