Alfa Romeo, tüm model gamını kapsayan yeni bir özel seriyi tanıttı. "Intensa" adı verilen bu özel seri, altın renkli detayları ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor.
İNTENSA ÖZEL SERİSİ
Intensa özel serisi, Alfa Romeo'nun sportif ve şık tasarım anlayışını yansıtıyor. Altın renkli jantlar, deri ve Alcantara döşemeler, Harman Kardon ses sistemi ve gelişmiş teknolojik özellikler, Intensa'yı öne çıkarıyor.
Giulia Intensa
19 inç altın kaplamalı elmas kesim jantlar
Deri ve Alcantara iç mekan
Harman Kardon ses sistemi
12,3 inç multimedya ekranı
Stelvio Intensa
20 inç alaşım jantlar
Siyah fren kaliperleri
Üç renkli ayna detayları
Deri ve Alcantara iç mekan
SDC adaptif süspansiyon
Tonale Intensa
20 inç iki tonlu jantlar
Siyah Alcantara iç mekan ve deri detaylar
Seviye 2 sürücü asistanları
Giulietta Intensa
18 inç elmas kesim jantlar
Alcantara iç mekan
FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ
Alfa Romeo, Intensa özel serisinin fiyatını ve üretim adedini henüz açıklamadı. Intensa modelleri, 11-19 Ocak 2025 tarihleri arasında Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.
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