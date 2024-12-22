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Alfa Romeo, tüm model gamını kapsayan yeni bir özel seriyi tanıttı. "Intensa" adı verilen bu özel seri, altın renkli detayları ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor.

İNTENSA ÖZEL SERİSİ

Intensa özel serisi, Alfa Romeo'nun sportif ve şık tasarım anlayışını yansıtıyor. Altın renkli jantlar, deri ve Alcantara döşemeler, Harman Kardon ses sistemi ve gelişmiş teknolojik özellikler, Intensa'yı öne çıkarıyor.

Giulia Intensa

19 inç altın kaplamalı elmas kesim jantlar

Deri ve Alcantara iç mekan

Harman Kardon ses sistemi

12,3 inç multimedya ekranı

Stelvio Intensa

20 inç alaşım jantlar

Siyah fren kaliperleri

Üç renkli ayna detayları

Deri ve Alcantara iç mekan

SDC adaptif süspansiyon

Tonale Intensa

20 inç iki tonlu jantlar

Siyah Alcantara iç mekan ve deri detaylar

Seviye 2 sürücü asistanları

Giulietta Intensa

18 inç elmas kesim jantlar

Alcantara iç mekan

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Alfa Romeo, Intensa özel serisinin fiyatını ve üretim adedini henüz açıklamadı. Intensa modelleri, 11-19 Ocak 2025 tarihleri arasında Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.