Almanya'da elektrikli araç satışları benzinli modelleri geçti

Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'da, elektrikli araç satışları bir yıllık sert düşüşün ardından yeniden zirveye yerleşti.

Mart ayında otomobil pazarındaki toplam tesciller yüzde 16 artarken, bu araçların yüzde 24'ünü tamamen elektrikli modeller oluşturdu.

YENİ TEŞVİKLER PAZARI HAREKETLENDİRDİ

Ocak ayında devreye alınan vergi muafiyeti ve 6 bin euroya varan indirim teşvikleriyle birlikte elektrikli araçlar, pazar payında benzinli ve dizel rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Yılın ilk çeyreğinde satılan elektrikli araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artış göstererek 159 bin barajını aştı.

SATIŞLARDA REKOR BÜYÜME ORANLARI

Elektrikli araç satışlarındaki bu tarihi sıçramada BYD, Leapmotor ve Tesla gibi markaların yüzde 300'ü aşan büyüme oranları doğrudan etkili oldu.

Sadece tamamen elektrikli modeller değil, hibrit araçlar da pazar payını artırarak ülkedeki yeni araç kayıtlarının yüzde 40,1'ine ulaştı.