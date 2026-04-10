BYD'nin lüks alt markası Denza Avrupa'ya giriş yaptı

BYD'nin lüks alt markası Denza, James Bond karakteriyle tanınan Daniel Craig iş birliğiyle Avrupa pazarına iddialı bir giriş yaptı.

Şirket, yeni elektrikli station wagon modeli Denza Z9 GT EV için Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'de siparişleri almaya başladı.

BYD'nin yeni nesil batarya ve hızlı şarj teknolojilerini kullanan araç, 1.500 kW'a kadar şarj gücü sunarak sadece 5 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 70 doluluğa ulaşabiliyor.

Toplamda 1.140 beygir gücü üreten üç elektrik motoruna sahip model, Avrupa standartlarında tek şarjla 599 kilometre menzil vadediyor.

AVRUPA FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Porsche Panamera ve Taycan ile benzer boyutlara sahip lüks otomobilin Almanya ve Fransa başlangıç fiyatı KDV dahil 115 bin euro olarak açıklandı.

Çin'de 269 bin 800 yuan (yaklaşık 39 bin 300 dolar) başlangıç fiyatına sahip aracın, Avrupa'da kendi fiyatının üç katından fazlaya satılması dikkat çekti.

30 ÜLKEYE YAYILMA HEDEFİ

Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemleriyle sunulan model, markanın Avrupa'daki hızlı şarj devriminin temsilcisi olarak konumlandırılıyor.

BYD yönetimi, 2026 yılının sonuna kadar bu iddialı lüks modeli Avrupa genelinde toplam 30 ülkede yollara çıkarmayı planlıyor.