Volkswagen'den ucuz SUV modeli: Taigun tanıtıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen, en erişilebilir kompakt SUV modeli olan 2026 Taigun'u Hindistan'da otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Makyajlanan yeni araç, büyük kardeşi Tiguan'dan aldığı ilhamla çok daha modern ve iddialı bir dış tasarıma kavuştu.

YENİ TASARIM VE TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Geniş radyatör ızgarası ve arkada aydınlatmalı amblemiyle öne çıkan Taigun, iç mekanda 10.25 inç dijital gösterge ve 10.1 inç multimedya ekranı sunuyor.

Aracın donanım listesinde 385 litrelik bagaj hacminin yanı sıra panoramik cam tavan ve havalandırmalı koltuklar gibi üst düzey özellikler yer alıyor.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Mevcut motor seçeneklerini koruyan modelde 115 beygirlik 1.0 litrelik üniteye artık 6 ileri yerine yeni 8 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Küresel pazardaki en uygun fiyatlı Volkswagen SUV modellerinden biri olan bu araç, yaklaşık 11 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatıyla kullanıcıları bekliyor.