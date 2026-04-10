11 bin dolarlık Chery Tiggo 7L satışa çıktı: İşte özellikleri

Chery, SUV segmentindeki ürün yelpazesini genişleterek Tiggo 7 ailesinin yeni üyeleri olan daha büyük hacimli Tiggo 7L ve makyajlı Tiggo 7 modellerini resmi olarak duyurdu.

Bu iki araç arasındaki temel farkı boyut, konumlandırma ve motor seçenekleri oluşturuyor.

TİGGO 7L

Serinin üst konumunda yer alan Tiggo 7L, 4655 milimetre uzunluğu ve 2720 milimetre dingil mesafesiyle standart modele göre daha geniş bir iç mekan sunuyor.

Yeni modelin kabininde Snapdragon 8155 işlemciyle desteklenen 15,6 inç merkezi ekran ve 10,25 inç dijital gösterge paneli yer alıyor.

7 hava yastığı ve L2 otonom sürüş asistanlarıyla donatılan Tiggo 7L, 1.5T ve 1.6T olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle geliyor.

Daha büyük ve donanımlı olan bu modelin sınırlı süreli başlangıç fiyatı yaklaşık 10 bin 900 dolar olarak açıklandı.

TIGGO 7

Ailenin daha kompakt üyesi olan standart Tiggo 7 ise 24,6 inçlik kavisli ekranı ve 9 bin 650 dolardan başlayan fiyatıyla giriş seviyesi SUV pazarında rekabet ediyor.

Diğer taraftan şirket, 2026 yılı başında motorun stop etmesine yol açabilen bir kablo demeti sorunu nedeniyle 1.108 adet Tiggo 7 modelini geri çağırmış ve onarımları tamamlamıştı.