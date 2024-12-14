Almanya'dan Volkswagen'e çağrı: Daha ucuz otomobil üretin

Haber Merkezi

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Volkswagen'e ucuz elektrikli otomobiller üretmesi için çağrıda bulundu.

Habeck, "20 bin euroya elektrikli araba üretin. Adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)." dedi.

ÇİN REKABETİ VE TASARRUF ÖNLEMLERİ

Avrupalı otomobil üreticileri, Çinli rakiplerinin artan rekabeti karşısında zorlu bir dönemden geçiyor.

Volkswagen gibi dev markalar, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için tasarruf önlemleri alıyor. Bu önlemler kapsamında Volkswagen, bazı fabrikalarını kapatma kararı aldı.

Alman Ekonomi Bakanı Habeck, Volkswagen'e seslenerek daha ucuz elektrikli otomobiller üretmesini istedi.

ÇİN'DEN GELEN TEHDİT

Habeck, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarına girmesiyle rekabetin daha da artacağı uyarısında bulundu.

Habeck, "Otomotiv endüstrisinde pek çok şey bir araya geliyor ancak her şeyden önce Çinliler, güneş panellerinde gördüğümüz gibi pazara giriyor." dedi.

Habeck, Almanya'nın elektrikli araç pazarını canlandırmak için yeni teşvikler getirilebileceğini belirtti.