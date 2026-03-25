Amerika'ya özel makyajlı Nissan Z tanıtıldı

Japon otomotiv devi Nissan, 2026 model yılı için makyajladığı yeni Z serisinin Amerika Birleşik Devletleri versiyonunu otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Geleneksel çizgileri modern dokunuşlarla harmanlayan araç, yılın başlarında Japonya'da tanıtılan yenilikleri Kuzey Amerika'ya taşıyor.

TASARIM DETAYLARI

Yeni modelin ön bölümünde Datsun dönemini hatırlatan nostaljik ızgara tasarımı ve Nissan logosunun yerini alan özel Z arması dikkat çekiyor.

Aerodinamik ile soğutma performansını artıran bu görsel değişikliklere, 1970'lerin S30-Z modelinden ilham alan "Shinkai Green Pearl" adlı yeni bir renk seçeneği eşlik ediyor.

NISMO İÇİN MANUEL ŞANZIMAN MÜJDESİ

Performans tutkunlarını en çok sevindiren gelişme ise Nismo versiyonunun artık üç pedallı manuel şanzıman seçeneğiyle satın alınabilecek olması oldu.

Z modeline özel olarak ayarlanan bu yeni vites kutusu, 3.0 litrelik çift turbolu V6 motorun gücünü çok daha saf bir sürüş deneyimiyle yola aktaracak.

Frenleme performansını artırmak için markanın efsanevi modeli GT-R'dan alınan ön fren diskleri yeni Z ailesine entegre edildi.

Bu donanım güncellemesi sayesinde fren kabiliyeti iyileştirilirken, aynı zamanda araçta yaklaşık 8.6 kilogramlık önemli bir hafifleme sağlandı.

NEW YORK FUARI'NDA SAHNEYE ÇIKACAK

Fiyatı henüz resmi olarak açıklanmayan makyajlı Nissan Z, yaklaşan New York Otomobil Fuarı kapsamında ziyaretçilerle buluşacak.

Avrupa pazarına girmesi beklenmeyen modelin, bir önceki versiyonunda olduğu gibi ABD'de 44 bin dolar civarındaki başlangıç fiyatlarına sahip olması bekleniyor.