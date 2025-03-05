AMG'den elektrikli süper otomobil hamlesi: Tarihin en hızlı Mercedes'i geliyor

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Mercedes-Benz, önümüzdeki yıllarda elektrikli araç pazarında büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor.

17 elektrikli model ve 19 içten yanmalı model tanıtmayı planlayan şirket, AMG departmanı aracılığıyla da elektrikli süper otomobil segmentine giriş yapacak.

2025 ortalarında tanıtılması beklenen konsept bir süper otomobil, Mercedes'in elektrikli geleceğine ışık tutacak. AMG elektrikli süper otomobil, performansıyla otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak.

AMG'NİN ELEKTRİKLİ HAMLESİ

AMG, elektrikli sedan ve SUV modellerinin ardından, çok daha heyecan verici bir projeye imza atıyor.

Autocar'ın haberine göre, 2025 ortalarında konsept bir süper otomobil tanıtılacak. Bu araç, AMG'nin elektrikli araç teknolojisindeki en son yenilikleri sergileyecek.

Yeni süper otomobilin, AMG sedan ve SUV modellerinde de kullanılan eksenel akışlı elektromotorlardan güç alması bekleniyor.

Lamborghini Temerario ve Revuelto'ya da motor tedariki sağlayan Yasa tarafından geliştirilen bu motorlar, Mercedes'in elektrikli performansını zirveye taşıyacak. AMG elektromotor performansı, aracın hız rekorları kırmasını sağlayacak.

Mercedes'in resmi belgelerinde yer alan gizemli araç, CLK GTR ve Black Series gibi efsanevi modellerin izinden gidecek.

1970'lerden kalma C111 deneysel prototip serisine saygı duruşunda bulunan 2023 yılındaki One-Eleven konseptinden esinlenmesi beklenen araç, modern ve klasik çizgileri bir araya getirecek. AMG süper otomobil tasarımı, dikkatleri üzerine çekecek.

YÜKSEK PERFORMANS VE MENZİL

Potansiyel olarak, katı hal bataryaların kullanılması sayesinde yüksek performansa rağmen tatmin edici menzil değerleri sunulabilecek.

Geçtiğimiz hafta yeni batarya teknolojisi ile test edilen bir EQS prototipi, tek şarjda 1.000 km'den fazla yol katetmeyi başardı.

AMG'nin süper otomobili, bu teknolojiyi kullanarak hem performans hem de menzil konusunda iddialı olacak. AMG batarya teknolojisi, elektrikli araçların geleceğine yön verecek.

TARİHİN EN HIZLI MERCEDES'İ

AMG'nin yeni süper otomobili, şimdiye kadarki en hızlı Mercedes modeli olacak. Bu unvanın şu anki sahibi, 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşan GT 63 S E Performance.

Formula 1 motorlu AMG-One bile aynı hızlanmayı 2.9 saniyede tamamlıyor. Yeni model, bu rekorları geride bırakarak Mercedes'in hız sınırlarını zorlayacak.