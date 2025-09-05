Araç sahipleri dikkat: 2026’da yeni dönem başlıyor!

Otomobil dünyasında güvenlik standartlarını belirleyen Euro NCAP, sürücülerin son yıllarda en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan dokunmatik ekran kullanımına karşı harekete geçti.

Modern araçlarda neredeyse tüm fonksiyonların tek bir ekran üzerinden kontrol edilmesi, konforu artırsa da sürüş güvenliği açısından ciddi tartışmaları beraberinde getirmişti.

Direksiyon başında basit bir klima ayarı yapmak için bile menüler arasında kaybolan sürücüler, gözlerini yoldan ayırmak zorunda kalıyor ve bu da kazalara davetiye çıkarıyor. İşte tam da bu noktada Euro NCAP, radikal sayılabilecek yeni bir karar aldı.

Kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını yalnızca dokunmatik ekran üzerinden yöneten araçlara 5 yıldız güvenlik puanı vermeyeceğini açıkladı.

FONKSİYONEL TUŞ KULLANIMI GEREKLİ OLACAK

Araç güvenlik standartları açısından oldukça önemli olan bu kurala göre, 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekrandan kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik derecesini alamayacak.

2029’dan sonra ise kriterler daha da sıkılaşacak. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi günlük kullanımda sık başvurulan fonksiyonların da yalnızca ekrana bağlı olması halinde puan kırılması planlanıyor.

Her ne kadar bu karar bir regülasyon olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı önemsediği için fiziksel tuşlara geri dönüşün hızlanması bekleniyor.