Aston Martin, düşük talep nedeniyle kar tahminini düşürdü

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Aston Martin, Çin'deki ekonomik yavaşlama ve Valiant modellerinde yaşanan teslimat gecikmeleri nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Şirket, 2024 yılı sonunda 280 milyon sterlin (352 milyon dolar) kâr bekliyor. Bu rakam, geçen yılki 305,9 milyon sterlinlik kâra kıyasla önemli bir düşüşü temsil ediyor.

HİSSE SENEDİ VE BORÇ İHRACIYLA NAKİT ARAYIŞI

Kâr düşüşünün ardından mali durumunu güçlendirmek isteyen Aston Martin, 210 milyon sterlin tutarında yeni hisse senedi ve borç ihraç etme kararı aldı.

Bu adım, şirketin nakit ihtiyacını karşılamak ve operasyonlarını sürdürmek için attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TESLİMAT HEDEFLERİ TUTTURULAMADI

Aston Martin, 38 Valiant modelinin yarısını 2024 sonuna kadar teslim etmeyi planlıyordu.

Ancak, yaşanan gecikmeler nedeniyle bu hedefin tutturulamayacağı öngörülüyor. Şirketin 1.000 adetlik araç üretim hedefi de risk altında.

HİSSELERDE DEĞER KAYBI

Aston Martin'in Birleşik Krallık borsasında işlem gören hisseleri, yıl başından bu yana yarı yarıya değer kaybetti.

Bu durum, şirketin karşı karşıya olduğu zorlukların ve belirsizliklerin bir yansıması olarak yorumlanıyor.