Aston Martin Valhalla seri üretime yaklaşıyor

Haber Merkezi

Aston Martin'in merakla beklenen süper otomobili Valhalla, seri üretime geçmeden önce son test aşamalarını tamamlıyor.

İngiliz üretici, 2019 yılında AM-RB 003 konsepti ile ön gösterimini yaptığı Valhalla'yı, bu çeyrekte üretime başlamadan önce kapsamlı bir test sürecine soktu.

İspanya ve İngiltere'deki test merkezlerinde gerçekleştirilen analizler ve değerlendirmelerle aracın son pürüzleri giderilmeye çalışılıyor.

VALHALLA'NIN TEST SÜRECİ VE TEKNİK DETAYLARI

Valhalla'nın bir prototipi, Barselona ile Tarragona arasında bulunan IDIADA test alanında yüksek hız ve yol tutuş testlerine girdi.

Bu testlerde, aracın aktif aero, direksiyon ve termal fren sistemi ayarları üzerinde çalışıldı. İngiltere yollarında gerçekleştirilen testlerde ise amortisör kalibrasyonu tamamlandı.

Valhalla'nın kalbinde, Mercedes-AMG GT Black Series'ten türetilen çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor bulunuyor.

Bu motor, tek başına 828 beygir güç üretiyor. Aracın toplam gücü, ön aksta bulunan iki elektrik motoruyla birlikte 1.079 beygire ulaşıyor.

Valhalla, 8 vitesli çift kavramalı otomatik şanzımana sahip ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış durumda.

Tam elektrikli modda 14 km yol alabilen araç, içten yanmalı motor devreye girdiğinde 0'dan 100 km/s hıza 2.5 saniyede ulaşıyor ve 350 km/s azami hıza sahip.