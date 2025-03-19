Audi, ek gümrük vergilerini doğrudan müşterilere yansıtacak

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi, 2 Nisan'da yürürlüğe girdiğinde birçok otomobil markası ve modelinin fiyatı artacak.

Audi'nin finans şefi Juergen Rittersberger, şirketin fiyatları artırma ve üretim hacimlerini ayarlama arasında bir denge kurmaya çalıştığını belirtti. Artan maliyetlerin bir kısmının tüketiciye yansıtılması kaçınılmaz görünüyor.

ÜRETİMİN YERELLEŞTİRİLMESİ MASADA

Audi, yıl sonuna kadar Kuzey Amerika'da üretimi yerelleştirip yerleştirmeyeceğine karar verecek.

Ocak ayında çıkan haberlere göre, Audi, Volkswagen'in ABD'deki tesislerini kullanabilir. Meksika'da üretilen Q5 modeli, yeni vergiden etkilenmeyecek olsa da diğer modellerin fiyatlarının artması bekleniyor.

OTOMOBİL SEKTÖRÜ GÜMRÜK VERGİLERİNDEN ENDİŞELİ

Ford CEO'su Jim Farley, gümrük vergilerinin iş kayıplarına, mali sıkıntılara ve Amerikalı tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Farley, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerinin ABD otomobil endüstrisinde "bir delik açacağını" ifade etti.

Trump'ın gümrük vergilerini ertelemesi nedeniyle birçok otomobil üreticisi, bekle-gör politikası izliyor.

BMW, 3 Serisi ve 2 Serisi modellerini nisan sonuna kadar "fiyat korumasına" alacağını açıkladı, ancak uzun süreli ek vergilerin kendilerini de fiyatları yükseltmeye zorlayacağını belirtti.