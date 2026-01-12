Nissan modellerinde ocak ayı kampanyaları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nissan, elektrifikasyon vizyonunun temsilcisi olan ve 1200 kilometreye varan menzil sunan ikinci nesil Qashqai e-POWER modeliyle dikkat çekiyor.

Marka, ocak ayına özel olarak bu modelde 150 bin TL’ye varan nakit alım indirimi sunuyor.

NISSAN QASHQAI E-POWER VE MILD HYBRID FIRSATLARI

Benzinli motorun sadece jeneratör görevi gördüğü Qashqai e-POWER için ticari müşterilere 600 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı tanınıyor.

Sınırlı sayıdaki Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonu ise 2 milyon 149 bin TL kampanyalı fiyatıyla yetkili satıcılarda yerini alıyor.

Skypack donanımında 100 bin TL nakit alım indirimi sağlanırken, ticari müşteriler için kredi avantajları bu seride de devam ediyor.

Platinum ve üzeri donanım paketlerinde de ticari müşterilere yönelik 600 bin TL faizsiz kredi desteği sunuluyor.

NISSAN JUKE VE X-TRAIL KAMPANYALARI

Nissan Juke Tekna manuel versiyonunda bireysel müşterilere 100 bin TL nakit indirimi ve 240 bin TL için 12 ay faizsiz kredi fırsatı veriliyor.

Juke'un üst donanım paketlerinde ticari müşteriler, 100 bin TL nakit indirimine ek olarak 500 bin TL’ye 6 ay faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

Markanın büyük SUV modeli X-Trail Mild Hybrid ise 100 bin TL’ye varan nakit alım indirimiyle satışa sunuluyor. Ticari müşteriler bu model için de 600 bin TL tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor.