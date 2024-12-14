Audi'nin Brüksel fabrikasında anlaşmazlıklar devam ediyor

Haber Merkezi

Audi'nin Brüksel'de bulunan ve Şubat 2025'te kapanması planlanan fabrikasında, yönetim ile işçiler arasında anlaşmazlık devam sürüyor.

İşçiler, fabrikanın kapanması nedeniyle kendilerine sunulan tazminat teklifini yetersiz buluyor.

TAZMİNAT TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Audi yönetimi, işçilere yasal kıdem tazminatına ek olarak hizmet sürelerine bağlı bir ikramiye ödemeyi teklif etti.

Ancak, sendikalar bu teklifi reddetti ve işçilerle doğrudan görüşen yöneticiler de olumlu bir yanıt alamadı.

İŞÇİLERE ÖZEL TEKLİF

Audi, sendikaların teklifi reddetmesinin ardından işçilere doğrudan bir teklif sundu. Bu teklifte, 17 yıllık kıdeme sahip bir işçinin ortalama 125 bin ile 190 bin euro arasında tazminat alması öngörülüyor. Ancak, işçiler bu teklifi de kabul etmedi.

GERİLİM ARTIYOR

Audi Brüksel fabrikasındaki gerilim, Temmuz 2024'ten beri devam ediyor. Audi, talebin düşmesi nedeniyle fabrikayı kapatma kararı almış ve üretimi Meksika'ya taşıyacağını açıklamıştı.

Audi, Brüksel fabrikası için yeni bir yatırımcı aradı ancak 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamadı.