Audi'nin Brüksel fabrikasında yeniden yapılanma süreci başladı Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, sorunlar yaşamaya devam ediyor. Sorunlarına çözüm arayan Audi Brüksel fabrikası için alternatifleri değerlendiriyor.

AA

Avrupa'daki otomobil satışının düşmesi ve yeni emisyon kurallarının gelenekselleşmiş satış koşullarına uymaması otomotiv devlerinde sarsıntılara neden oldu.

Avrupa'da otomobil devlerinin üretimleri aksadı, bazı fabrikalar kapanma tehlikesi altında kaldı.

Audi markası da temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

AUDI ZORDA

Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı arıyor.

AUDI ÇÖZÜM ARIYOR

Belçika basınında yer alan habere göre, Audi, son dönemde sorunlarla gündemde yer alan Brüksel tesisinin faaliyete devamına yönelik çeşitli seçenekleri değerlendirdi.

ALTERNATİFLER ANALİZ EDİLİYOR

Bu kapsamda fabrikada üretimi sürdürmeye yönelik 20 alternatif iş modeli analiz edildi ancak tesisin ekonomik ve sürdürülebilir biçimde faaliyete devamını sağlayacak bir çözüm bulunamadı.

YENİ YATIRIMCI ARAYIŞI

Bu nedenle Audi, tesise yeni yatırımcı arayışına başladı.

BRÜKSEL'DEKİ FABRİKAYA ÜRETİM İÇİN MODEL TAHSİS EDİLMEDİ

Audi yönetimi, bu ay başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

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FABRİKA ÇALIŞANLARI RAHATSIZ

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)