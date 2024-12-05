Avrupa otomotiv sektörü zor durumda: Fabrika kapatmalar artıyor

AA & Ensonhaber

Avrupa otomotiv sektörü, teknolojik değişimlere ve jeopolitik zorluklara uyum sağlamaya çalışırken, aynı zamanda düşen talep ve artan maliyetlerle mücadele ediyor.

Bu durum, birçok otomotiv üreticisi ve tedarikçisini fabrikalarını kapatmaya ve çalışanlarını işten çıkarmaya zorluyor.

ÇİN VE ABD REKABETTE ÖNE GEÇİYOR

Son yıllarda otomotiv endüstrisindeki teknolojik gelişmelerin Çin ve ABD merkezli şirketlerden gelmesi, Avrupa'da endişe yaratıyor.

Avrupa otomotiv sektörü, Çinli üreticilerin artan rekabeti ve elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri ile başa çıkmaya çalışıyor.

YEDEK PARÇA ÜRETİCİLERİ DE ETKİLENİYOR

Otomotiv sektöründeki kriz, yedek parça üreticilerini de olumsuz etkiliyor. Düşen siparişler ve artan maliyetler, birçok tedarikçinin işten çıkarmalar yapmasına veya yeniden yapılanma planları uygulamasına neden oluyor.

BOSCH VE SCHAEFFLER'DEN İŞTEN ÇIKARMALAR

Sektörün önemli tedarikçilerinden Bosch, otomotiv biriminde dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Bosch, ayrıca üretim tesislerinde kısa mesaiye gidileceğini açıkladı.

Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffler de 5 Kasım'da Avrupa'da toplam 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Schaeffler, Avusturya ve İngiltere'deki fabrikalarını kapatmayı planlıyor.

VOLKSWAGEN'DEN FABRİKA KAPATMA PLANI

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, 28 Ekim'de Almanya'da en az üç fabrikayı kapatma ve büyük çaplı işten çıkarma planladığını açıkladı.

Şirket, pazar payını korumak ve maliyetleri düşürmek için işçilerin maaşlarında yüzde 10 kesinti talep ediyor.

DİĞER ÜRETİCİLER DE ETKİLENİYOR

Feintool, Valeo, Stellantis, Ford ve Michelin gibi şirketler de Avrupa'daki fabrikalarını kapatma veya işten çıkarmalar yapma kararı aldı.