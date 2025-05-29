Avrupa'da elektrikli otomobil şarj etmenin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler

Haber Merkezi

Elektrikli araçların işletme maliyetleri Avrupa'da sürücüler için cazip bir seçenek olsa da şarj için ödenen ücretler, ülkeler arasında önemli ölçüde değişiyor.

Bu farklılıklar enerji karışımı, vergiler, sübvansiyonlar ve jeopolitik etkenler gibi birçok faktöre bağlı.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ MALİYETİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Yapılan bir araştırma, Avrupa genelinde elektrikli araçların evde şarj maliyetini ve 100 km. sürüş maliyetini inceleyerek ülkeler arasında önemli farklar olduğunu ortaya koydu.

Genel olarak, elektrikli araçların benzinli veya dizel araçlara göre yaklaşık yüzde 70 daha ucuz olduğu belirtilse de şarj maliyeti model, şarj yeri ve yöntemine göre değişiyor.

ŞARJ MALİYETİ EN YÜKSEK ÜLKELER

Rapora göre, elektrikli araç kullanmanın en pahalı olduğu ülkelerin başında Almanya (tam şarj başına 25,73 euro) ve Danimarka (24,56 euro) geliyor.

İrlanda, Belçika ve Çekya da yüksek elektrikli araç şarj maliyeti olan ülkeler arasında sıralanıyor.

100 km menzil için ortalama fiyatlar şu şekilde:

Almanya - 7,06 euro

Danimarka - 6,74 euro

Belçika - 5,93 euro

Çekya - 5,91 euro

Kıbrıs - 5,82 euro

İtalya - 5,57 euro

Lihtenştayn - 5,53 euro

Fransa - 5,24 euro

Finlandiya - 4,88 euro

Bu ülkelerde genellikle yollarda daha fazla elektrikli araç bulunuyor, ancak Kıbrıs gibi istisnalar da mevcut.

Satın alma sübvansiyonlarının azaltılması veya vergi avantajlarının değişmesi bu maliyetleri etkileyebiliyor.

ŞARJ MALİYETİ EN DÜŞÜK ÜLKELER: TÜRKİYE ZİRVEDE

Avrupa'da elektrikli araç çalıştırmanın en ucuz olduğu ülke ise açık ara Türkiye (tam şarj başına 4,05 euro, 100 km sürüş başına 1,11 euro) oldu.

Türkiye'yi Gürcistan, Kosova, Bosna-Hersek ve Karadağ gibi Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri takip ediyor.

Bu ülkelerde genellikle elektrikli araç sahipliğinin daha az popüler olduğu ve elektrikli araçların pazar payının daha düşük olduğu gözlemleniyor.

Ancak, elektrikli araç şarj maliyetinin düşüklüğü, bu pazarlarda gelecekteki büyümeyi teşvik edebilir.

100 km menzil için ortalama fiyatlar şu şekilde:

Türkiye - 1,11 euro

Gürcistan - 1,26 euro

Kosova - 1,34 euro

Bosna Hersek - 1,62 euro

Karadağ - 1,80 euro

Macaristan - 1,85 euro

Sırbistan - 1,98 euro

Arnavutluk - 2,06 euro

Bulgaristan - 2,18 euro

Malta - 2,33 euro

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

Avrupa genelinde elektrikli otomobil satışları da artış gösteriyor; 2025'in ilk çeyreğinde bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları yüzde 23,9 büyüdü.

Almanya (yüzde 38,9 artış), Belçika (yüzde 29,9 artış) ve Hollanda (yüzde 7,9 artış) gibi ülkelerde BEV satışlarında ciddi bir artış yaşandı.