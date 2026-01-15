Audi'nin araç teslimatları 2025 yılında düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Alman otomotiv üreticisi Audi, 2025 yılına ait araç teslimat verilerini açıkladı.

Markanın küresel araç teslimatları, ABD gümrük vergilerinin etkisi ve Çin'deki zorlu pazar koşulları nedeniyle geçen yıl yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 623 bin 551 adede geriledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ BÜYÜYOR

Genel satışlardaki düşüşe rağmen, Alman üreticinin elektrikli araç segmentindeki performansı yükselişini sürdürdü.

Markanın elektrikli araç teslimatları geçtiğimiz yıl yüzde 36 oranında artış göstererek toplamda 223 bin adede ulaştı.

ÇİN VE ABD PAZARINDA SERT REKABET

Şirketin en büyük pazarı konumundaki Çin'de yaşanan yoğun rekabet, teslimatların yüzde 5 düşerek 617 bin 514 adede gerilemesine neden oldu.

Kuzey Amerika pazarında ise tablo daha sert bir düşüşe işaret ederek teslimatlar yüzde 12,2 azalmayla 202 bin 143 seviyesinde kaldı.

TÜRKİYE PAZARINDA POZİTİF AYRIŞMA

Almanya hariç Avrupa satışlarında yüzde 0,5'lik bir azalma görülürken, şirketin kendi evindeki satışları yüzde 4 artışla 206 bin 290 oldu.

Raporun en dikkat çekici detaylarından biri ise Audi'nin Türkiye pazarındaki performansının yüzde 28 oranında artış göstermesi oldu.