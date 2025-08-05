Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

Avrupa'nın 2025 yılı ilk altı aylık elektrikli otomobil satış verileri, pazarın lideri konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı.

CleanTechnica tarafından yayımlanan rakamlara göre Tesla Model Y, hakkındaki tüm olumsuz söylentilere rağmen zirvedeki yerini korumakla kalmadı, rakipleriyle arasındaki farkı daha da açtı.

TESLA MODEL Y ZİRVEDE YALNIZ

Yılın ilk yarısında 69 bin 766 adet satan Tesla Model Y, en yakın rakibi olan ve 40 bin 946 adet satan Volkswagen ID.4'e yaklaşık 30 bin adetlik bir fark attı.

Listenin üçüncü sırasında ise yine bir Tesla modeli olan Model 3 yer aldı.

VOLKSWAGEN GRUBU LİSTEYE DAMGA VURDU

Volkswagen Grubu, ID.4, ID.7 ve ID.3 modelleriyle ilk altıda üç araçla yer alarak listenin en güçlü oyuncularından biri oldu.

Çinli BYD'nin Seal U modeliyle ilk 10'a girmesi ve Renault 5'in popülerliği de listenin diğer dikkat çeken detayları arasında.

2025'İN İLK YARISINDA AVRUPA'DA EN ÇOK SATILAN 10 ELEKTRİKLİ MODEL

Tesla Model Y - 69,8 bin

Volkswagen ID.4 - 40,9 bin

Tesla Model 3 - 39,4 bin

Renault 5 (Alpine A290 dahil) - 39,1 bin

Volkswagen ID.7 - 38 bin

Volkswagen ID.3 - 37,3 bin

Skoda Enyaq - 36,5 bin

Skoda Elroq - 34,2 bin

Kia EV3 - 34,2 bin

BYD Seal U (BEV+PHEV) - 33,2 bin