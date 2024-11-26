Avrupa'da geçen ay en çok satılan 10 otomobil

Avrupa otomobil pazarında ekim ayı satış rakamları açıklandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1'lik bir düşüş yaşansa da toplamda 1 milyon 40 bin 390 adet araç satışı gerçekleşti.
Ocak-Ekim 2024 dönemini kapsayan toplam satışlar ise yüzde 1,1'lik bir artışla 10 milyon 796 bin 414 adete ulaştı.
DACIA SANDERO ZİRVEDE
Ekim ayında Avrupa'da en çok satan otomobil modeli, 21 bin 740 adetlik satış rakamıyla Dacia Sandero oldu. Türkiye'de de oldukça popüler olan Sandero, Avrupa pazarında da zirveyi kimseye bırakmadı.
PEUGEOT 208 VE VOLKSWAGEN TIGUAN YÜKSELİŞTE
Sandero'yu 20 bin 389 adetlik satışla Peugeot 208 takip etti. Geçen yıla göre satışlarını yüzde 42 oranında artıran 208, listenin ikinci sırasında yer aldı.
Üçüncü sırada ise 17 bin 368 adetlik satış rakamıyla Volkswagen Tiguan yer aldı. Tiguan, geçen yıla göre satışlarını yüzde 72 oranında artırarak dikkat çekti.
TESLA MODEL Y İLK 10'DA YOK
Önceki yıllarda listede üst sıralarda yer alan Tesla Model Y ise bu yıl düşüşünü sürdürdü ve ilk 10'a giremedi. Elektrikli araç pazarındaki rekabetin artması, Model Y'nin satışlarını olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.
EN ÇOK SATAN MARKALAR
Marka bazında bakıldığında ise Volkswagen, 115 bin 27 adetlik satış ve yüzde 18'lik pazar payıyla zirvede yer aldı. Volkswagen'i 77 bin 463 adetlik satışla Toyota ve 70 bin 373 adetlik satışla Skoda takip etti.
EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL
İşte Ekim ayında Avrupa'da en çok satan 10 otomobil:
Dacia Sandero - 21.740 satış
Peugeot 208 - 20.389 satış
Volkswagen Tiguan - 17.368 satış
Renault Clio - 16.987 satış
Toyota Yaris Cross - 16.542 satış
Volkswagen Golf - 16.455 satış
Toyota Yaris - 15.977 satış
Kia Sportage - 15.567 satış
Volkswagen T-Roc - 14.385 satış
Skoda Octavia - 14.372 satış
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