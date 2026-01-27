Avrupa'da LPG'li otomobil satışları hızla artıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de popülerliğini yitiren fabrika çıkışlı LPG'li otomobiller, Avrupa pazarında şaşırtıcı bir büyüme grafiği çiziyor.

2025 yılı verilerine göre Avrupa genelindeki LPG'li araç satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında artış gösterdi.

RENAULT GRUBU PAZARI DOMİNE EDİYOR

Pazarın yüzde 89'unu tek başına elinde tutan Renault Grubu, özellikle Dacia markasının model seçeneklerini artırmasıyla bu büyümenin ana motoru oldu.

İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde uygulanan düşük vergi politikaları da bu yakıt türüne olan talebi destekleyen en temel unsurlar arasında yer alıyor.

Otomobil üreticileri, karbon ayak izini düşürmek ve belirlenen emisyon sınırlarına uymak için LPG'li araçları maliyet odaklı kritik bir çözüm olarak görüyor.

Ancak Dacia yetkililerinin açıklamalarına göre, mevcut artışa rağmen LPG'li araç satışları 2030 yılı itibarıyla sonlandırılacak.

Avrupa'da satış rakamları 348 bin bandını aşarken, Türkiye'de 2025 yılı boyunca Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre sadece 7 bin 595 adet satış gerçekleşti.

Ülkemizde fabrika çıkışlı LPG seçeneği sunan modellerin sayısının giderek azalması bu ciddi farkta önemli rol oynuyor.