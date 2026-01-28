Toyota'dan gizemli paylaşım: Yeni SUV hakkında ilk ipucu geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japon otomobil devi Toyota, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı sürpriz bir paylaşımla henüz ismi açıklanmayan yeni bir modele ait ilk ipucu görselini yayınladı.

Markanın "Ufukta yeni bir şey var" ifadesiyle sunduğu bu gizemli aracın, yakında tanıtılması beklenen üç sıra koltuklu elektrikli modellerden biri olduğu tahmin ediliyor.

LAND CRUISER ESİNTİLERİ VE TASARIM DETAYLARI

Paylaşılan görselde aracın arka silueti, bagaj kapağı boyunca uzanan kesintisiz stop lambası şeridi ve belirgin tavan rayları dikkat çekiyor.

Köşeli hatları, geniş çamurlukları ve köpekbalığı yüzgeci anteniyle modelin, efsanevi Land Cruiser serisini andıran güçlü bir SUV karakterine sahip olduğu görülüyor.

Toyota'nın daha önce ABD'nin Kentucky tesislerinde üretileceğini doğruladığı iki yeni üç sıralı elektrikli SUV projesi, bu teaser görseliyle ilişkilendiriliyor.

Kia EV9 gibi güçlü rakiplerin bulunduğu elektrikli SUV segmentinde pazar payını artırmak isteyen şirket, ABD'deki belirsizliklere rağmen elektrikli araç yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.