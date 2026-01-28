Mercedes'ten 140. yıl sürprizi: Özel donanımlı yeni GLC versiyonu geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karl Benz'in geliştirdiği ilk otomobilin üzerinden geçen 140 yıl, Mercedes'in İtalya iştiraki tarafından hazırlanan özel bir seri ile kutlanıyor.

Marka, mevcut GLC neslini temel alan "Special Edition 140" versiyonuyla hem geçmişe saygı duruşunda bulunuyor hem de bu kasaya şık bir şekilde veda ediyor.

HİBRİT DİZEL SEÇENEKLERİ VE MENZİL

Yalnızca dizel motor seçenekleriyle sunulan araçta 197 beygirlik 220 d ve 333 beygirlik şarj edilebilir hibrit 300 d 4Matic versiyonları var.

2.0 litrelik dizel motora eşlik eden 31,2 kWh kapasiteli batarya sayesinde hibrit versiyon, tam elektrikli modda 122 kilometre menzil vadediyor.

AMG Line iç ve dış tasarım paketleriyle gelen modelde 20 inç alaşım jantlar, dijital farlar ve nappa görünümlü ön konsol gibi üst düzey donanımlar standart olarak sunuluyor.

Bu kapsamlı donanım paketini tercih eden kullanıcılar, özellikleri ayrı ayrı satın almaya kıyasla yaklaşık 14 bin euroluk bir fiyat avantajı elde ediyor.