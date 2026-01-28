Türkiye, 2025'te elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da 4. oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in yayınladığı rapora göre Türkiye, elektrikli araç pazarında kritik bir eşiği aşarak tarihi bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen satış rakamları ile Türkiye; Norveç, Hollanda ve Belçika gibi köklü pazarları geride bırakmayı başardı.

SATIŞLARDA YÜZDE 80'LİK DEV ARTIŞ

Elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 80 oranında artarak satılan yeni araçların yüzde 17'sini oluşturdu ve böylece Avrupa Birliği ortalaması yakalandı.

Bu performansla birlikte 2023 yılında listede 9. sırada yer alan Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından 4. sıraya yerleşti.

Satışlardaki bu güçlü ivmeye rağmen trafiğe kayıtlı toplam araç parkının henüz yüzde 2'si elektrikli modellerden oluşuyor.

Benzin tüketiminin yüzde 16 ve ham petrol ithalatının yüzde 5,3 artması, dönüşümün enerji ithalatını azaltmak için henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını gösteriyor.

Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, yerli elektrikli otomobil üretimi ve vergi sistemine uyumlu modellerin pazara girmesinin satışları hızlandırdığını belirtti.

Uzmanlar, yenilenebilir enerji kapasitesinin artışı ve elektrifikasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte enerji ithalatının düşürülmesinde henüz kullanılmamış büyük bir potansiyel olduğunu vurguluyor.