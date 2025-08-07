Avrupa'da yılın ilk yarısında en çok satan otomobil markaları belli oldu

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2025 yılının ilk altı aylık dönemine ait satış verilerini yayınladı.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,8'i hibrit, yüzde 27,7'si benzinli, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 9,3'ü plug-in hibrit, yüzde 9'u dizel ve yüzde 3,4'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları haziranda yıllık bazda yüzde 7,8 artarak 168 bin 488'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 59,8 oldu.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 azalarak 5 milyon 576 bin 568'e geriledi.

Daralan pazara rağmen Alman otomotiv devi Volkswagen, Avrupa'nın en çok satan markası unvanını korumayı başardı.

ZİRVENİN SAHİPLERİ

Yılın ilk yarısında Volkswagen, 630 bin 868 adetlik satış ve yüzde 11,3'lük pazar payı ile zirvede yer aldı.

Onu 427 bin 500 adetle Toyota ikinci, 355 bin 650 adetle Renault ise üçüncü sırada takip etti.

Skoda 354 bin 536'lık satışla dördüncü, 324 bin 667 ile BMW beşinci, 311 bin 112 ile Peugeot altıncı sırada bulunurken, bu markaları 288 bin 196 ile Dacia, 276 bin 936 ile Mercedes, 263 bin 459 ile Audi ve 210 bin 846 ile Hyundai takip ederek en çok satış adedine ulaşan ilk 10 marka arasında yer aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR, TESLA DÜŞÜŞTE

Toplam pazar %1,9'luk bir düşüş yaşasa da, tam elektrikli otomobil satışları yüzde 22'lik bir artış göstererek yükselişini sürdürdü.

Bu dönemde en dikkat çekici düşüşü ise, satışları geçen yıla göre yüzde 43,7 azalan ve pazar payı yüzde 1,3'e gerileyen Tesla yaşadı.