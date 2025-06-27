Avrupa'daki otomobil üreticileri Apple Car Play Ultra'yı kullanmak istemiyor

Apple'ın, araçların tüm ekranlarını ve fonksiyonlarını devralarak derin bir entegrasyon sunan yeni nesil CarPlay Ultra sistemi, Avrupa'nın lüks otomobil üreticilerinden beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Mercedes-Benz, Audi, Volvo Cars, Polestar ve Renault gibi markalar, bu yeni yazılımı entegre etme "planları olmadığını" doğruladı.

APPLE'IN ORTAK LİSTESİNDEKİ DEVLER "HAYIR" DEDİ

Geçtiğimiz ay tanıtılan ve halihazırda yeni Aston Martin modellerinde sunulan Apple CarPlay Ultra, gösterge paneli ve iklim kontrolleri de dahil olmak üzere her ekranı ele geçirebiliyor.

Apple, lansman sırasında Audi ve Mercedes gibi markaları yaklaşan ortaklar olarak duyurmuştu.

Ancak Financial Times'a göre bu markalar geri adım attı. Mercedes'in kendi MBUX sistemine odaklanacağı, Renault'nun ise Apple'a "Kendi sistemlerimize saldırmaya çalışmayın" dediği bildirildi.

Bu durum, Apple'ın otomotiv dünyasındaki genişleme planları için önemli bir engel teşkil ediyor.

NEDENİ GELİR KAYGISI VE VERİ KONTROLÜ

Otomobil üreticilerinin bu geri adımının arkasındaki temel nedenin, gelir ve veri kontrolü olduğu belirtiliyor.

Otomobil üreticileri, araç içi kullanıcı arayüzünü ve en önemlisi müşteri ilişkisini Apple'a devretmek istemiyor.

Bunun yerine, kendi abonelik tabanlı bilgi-eğlence ve veri hizmetlerini satarak yeni gelir kapıları yaratmayı hedefliyorlar.