Bentley 2026 planları: İlk tamamen elektrikli SUV modeli geliyor

Bentley için modern tarihinin en önemli dönemlerinden biri olmaya aday 2026 yılı, birbirine zıt iki farklı modelin tanıtımına sahne olacak.

Şirket, bir yandan performans mirasını en uç noktaya taşıyan Continental GT Supersports'u tanıtırken, diğer yandan markanın elektrifikasyon sürecindeki en büyük adımı olan ilk elektrikli SUV modelini piyasaya sürecek.

EFSANE GERİ DÖNÜYOR: CONTINENTAL GT SUPERSPORTS

Sadece 500 adetle sınırlı üretilmesi beklenen yeni Supersports, markanın bugüne kadar bir yol otomobiline yerleştirdiği en güçlü V8 motora sahip olacak.

666 beygir güç üreten çift turbolu 4.0 litrelik motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede ulaştırırken maksimum 310 km/s hıza imkan tanıyacak.

MARKANIN İLK ELEKTRİKLİ SUV MODELİ: URBAN

Bentley ürün gamında Bentayga'nın altında konumlanacak olan ve "Urban SUV" olarak bilinen model, markanın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen ilk seri üretim elektrikli aracı olacak.

Yaklaşık 150 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olması beklenen araç, gelişmiş hızlı şarj teknolojisiyle sadece yedi dakikada 150 km'den fazla menzil kazanabilecek.

Uzun vadeli planlarını revize eden üretici, 2030'ların başında tamamen elektrikli bir marka olma hedefinden vazgeçerek pazar talebine göre hibrit ve benzinli seçenekleri de sunmaya devam edecek.