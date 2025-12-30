Hyundai, en büyük elektrikli otomobilini tanıtacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği içten yanmalı motor yasaklarını tartışmaya devam ederken Hyundai, elektrikli araç pazarındaki iddiasını yeni bir modelle güçlendiriyor.

Şirket, ocak ayında düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda, detaylarını sır gibi sakladığı en büyük elektrikli aracını sahneye çıkaracak.

GİZEMLİ MODELİN STARIA OLMASI BEKLENİYOR

Ioniq 9 modelinden bile daha büyük olacağı belirtilen bu yeni aracın, markanın fütüristik tasarımlı minibüsü Staria'nın elektrikli versiyonu olacağı tahmin ediliyor.

5,25 metre uzunluğundaki Staria, ipucu görselindeki boydan boya uzanan LED ışık barıyla bu iddiaları kuvvetlendiriyor.

Markanın mevcut elektrikli ürün gamını tamamlayacak olan modelin, 800 voltluk hızlı şarj mimarisine ve son teknoloji donanımlara sahip olması bekleniyor.

Avrupa, Avustralya ve Tayland gibi pazarlarda satışa sunulması planlanan elektrikli Staria için yıllık 20 bin adetlik satış hedefi bulunuyor.

KIA EN KÜÇÜK MODELİYLE SAHNEDE OLACAK

Aynı fuarda Hyundai'nin kardeş markası Kia ise tam tersi bir strateji izleyerek en küçük elektrikli modeli EV2'yi tanıtacak.

Etkinlikte ayrıca EV3, EV4 ve EV5 modellerinin performans odaklı GT versiyonlarının da sergilenmesi planlanıyor.